Сеул, 22 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 58 594 человека. Об этом 22 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По состоянию на 00:00 22 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 644 903 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 940 603 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 35 003 778 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее в 1440 случай заражения коронавирусом, общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 348 969.

Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 350 тысячам