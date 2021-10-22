Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, подражает поведению Адольфа Гитлера, когда тот находился в заключении. Об этом 22 октября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сравнение Саакашвили с Гитлером, наверное, является парадоксальным и неуместным, но этот человек во всём ему подражает. Получается фейковый Гитлер. Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он тоже объявил голодовку, к нему приходило много посетителей. Примерно по тому же сценарию действует и этот несчастный человек в тюрьме», — сказал Гарибашвили

Он добавил, что действия Саакашвили можно сравнить с тем, как если бы Гитлер после Второй мировой войны требовал, чтобы ему все поверили и вернули власть в Германии. Премьер-министр отметил, что экс-президент является преступником, и назвал «соучастниками в преступлении», тех, кто поддерживает бывшего грузинского лидера.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей.

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