Ярославль, 22 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров призвал мэрию города не ущемлять интересы инвесторов-строителей путём изменения правил землепользования и застройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Мэрия Ярославля

Речь идёт о скандальной ситуации с застройкой в районе Тверицкой набережной, которая уже вызвала бурную дискуссию среди депутатов муниципалитета Ярославля. Участок земли в районе набережной мэрия безвозмездно передала епархии. Затем епархия продала его частным фирмам, которые планируют построить там жильё. Против этого выступили жители, которые предлагают сделать участок рекреационной зоной. Из поддержала комиссия мэрии по изменениям правил землепользования и застройки. Но окончательное решение за мэром Владимиром Волковым.

К Альфиру Бакирову с жалобой на планируемые изменения обратились владельцы участка — «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат». Бакиров считает, что речь идёт об ущемлении прав бизнеса.

«В СМИ уже неоднократно звучала информация и о неоднозначной предыстории данного земельного участка, и о том, что участники публичных слушаний, проголосовавшие за его перевод в рекреационную зону, были введены в заблуждение. Люди якобы думали, что речь идет о строительстве высоток, а не о домах в три этажа, и даже свои подписи в итоге отозвали. Но я могу дать оценку ситуации лишь с позиции человека, работа которого — защищать права бизнеса. По отношению к владельцам земли, которые являются добросовестными приобретателями, эта ситуация неправильная, она препятствует привлечению инвестиций в город», — рассказал Альфир Бакиров.

По мнению бизнес-омбудсмена, ситуация, когда участок, купленный под строительство, уже после этого меняет своё назначение, может стать опасным прецедентом. Бакиров полагает, что «ни один здравомыслящий инвестор не захочет вкладывать средства в развитие территорий» в этом случае.

Обращение «Локотранса» и «Калужского домостроительного комбината» не единственное. Подобная ситуация ранее возникла во Фрунзенском районе, где планируется жилой комплекс с детским садом и котельной.

«В случае, если бы все планируемые изменения в правила землепользования и застройки были внесены, никакого ЖК здесь бы не было — мэрия предлагала перевести эти земли в производственную зону. До того, как инвестор проявил интерес к данному участку, там много лет был полуразрушенный завод. К счастью, всем понятно, что новый жилой комплекс красит Ярославль больше, чем заброшенная промзона. Представители мэрии прислушались к доводам предпринимателей, и от внесения планируемых изменений отказались», — сообщил Альфир Бакиров.

Уполномоченный подчеркнул, что благодарен председателю муниципалитета Артуру Ефремову и членам комиссии по экономике, которые по его просьбе рассмотрели данный вопрос и поддержали бизнес. В итоге депутаты рекомендовали мэру Ярославля Владимиру Волкову пересмотреть ряд решений комиссии по подготовке проекта правил землепользования, чтобы учесть интересы инвесторов.