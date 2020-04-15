Ярославский бизнес-омбудсмен призвал мэрию не распугивать инвесторов
Ярославль, 22 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров призвал мэрию города не ущемлять интересы инвесторов-строителей путём изменения правил землепользования и застройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Речь идёт о скандальной ситуации с застройкой в районе Тверицкой набережной, которая уже вызвала бурную дискуссию среди депутатов муниципалитета Ярославля. Участок земли в районе набережной мэрия безвозмездно передала епархии. Затем епархия продала его частным фирмам, которые планируют построить там жильё. Против этого выступили жители, которые предлагают сделать участок рекреационной зоной. Из поддержала комиссия мэрии по изменениям правил землепользования и застройки. Но окончательное решение за мэром Владимиром Волковым.
К Альфиру Бакирову с жалобой на планируемые изменения обратились владельцы участка — «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат». Бакиров считает, что речь идёт об ущемлении прав бизнеса.
По мнению бизнес-омбудсмена, ситуация, когда участок, купленный под строительство, уже после этого меняет своё назначение, может стать опасным прецедентом. Бакиров полагает, что «ни один здравомыслящий инвестор не захочет вкладывать средства в развитие территорий» в этом случае.
Обращение «Локотранса» и «Калужского домостроительного комбината» не единственное. Подобная ситуация ранее возникла во Фрунзенском районе, где планируется жилой комплекс с детским садом и котельной.
Уполномоченный подчеркнул, что благодарен председателю муниципалитета Артуру Ефремову и членам комиссии по экономике, которые по его просьбе рассмотрели данный вопрос и поддержали бизнес. В итоге депутаты рекомендовали мэру Ярославля Владимиру Волкову пересмотреть ряд решений комиссии по подготовке проекта правил землепользования, чтобы учесть интересы инвесторов.