В Госдуме предложили Украине вариант решения проблемы с газом
Москва, 22 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Решать газовую проблему Украина попытается старым способом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Боюсь, что решать эту проблему в Киеве попытаются старым рискованным способом — путем эскалации конфликта в Донбассе и обвинениями в адрес России, в том, что именно она виновата в кризисе на Украине», — отметил Миронов.
Как всегда, от этого будут страдать простые люди, уверен парламентарий.
«Запад, на который так уповает президент Зеленский, на помощь не придет: Европе самой сейчас не хватает газа, да и стоит он нынче столько, что никто в долг продавать его Украине не станет», — рассуждает депутат.
Миронов призвал Киев одуматься и начать диалог с Москвой по поводу прямых поставок российского газа, без которого украинцы могут в прямом смысле замерзнуть.
По экспертным оценкам, Украине дефицит газа для отопления в зимний период составит 4 млрд кубометров, на которые в бюджете даже не заложены средства.