Москва, 22 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Решать газовую проблему Украина попытается старым способом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

ИА REGNUM Газ

«Боюсь, что решать эту проблему в Киеве попытаются старым рискованным способом — путем эскалации конфликта в Донбассе и обвинениями в адрес России, в том, что именно она виновата в кризисе на Украине», — отметил Миронов.

Как всегда, от этого будут страдать простые люди, уверен парламентарий.

«Запад, на который так уповает президент Зеленский, на помощь не придет: Европе самой сейчас не хватает газа, да и стоит он нынче столько, что никто в долг продавать его Украине не станет», — рассуждает депутат.

Миронов призвал Киев одуматься и начать диалог с Москвой по поводу прямых поставок российского газа, без которого украинцы могут в прямом смысле замерзнуть.

По экспертным оценкам, Украине дефицит газа для отопления в зимний период составит 4 млрд кубометров, на которые в бюджете даже не заложены средства.