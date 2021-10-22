Кабардино-Балкарии дали 2,1 млрд рублей на Баксанский водопровод
Нальчик, 22 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило бюджетный инфраструктурный кредит Кабардино-Балкарии. Его сумма составила 2,1 млрд рублей. Направлен он будет на реализацию проекта по строительству Баксанского группового водопровода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Рассмотрение заявки республики состоялось 21 октября на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Защищая заявку на кредит, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что он позволит решить сразу две задачи: обеспечить качественным водоснабжением жителей городского округа Баксан, селений Заюково, Атажукино, Исламея, Баксаненка, Псычоха Баксанского муниципального района и реализовать в городе Баксане и Баксанском районе проект в сфере жилищного строительства.
Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей, кроме того, инвестор готов привлечь на строительство жилья еще 6,8 млрд рублей собственных средств.