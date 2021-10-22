Нальчик, 22 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило бюджетный инфраструктурный кредит Кабардино-Балкарии. Его сумма составила 2,1 млрд рублей. Направлен он будет на реализацию проекта по строительству Баксанского группового водопровода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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Рассмотрение заявки республики состоялось 21 октября на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Защищая заявку на кредит, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что он позволит решить сразу две задачи: обеспечить качественным водоснабжением жителей городского округа Баксан, селений Заюково, Атажукино, Исламея, Баксаненка, Псычоха Баксанского муниципального района и реализовать в городе Баксане и Баксанском районе проект в сфере жилищного строительства.

Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей, кроме того, инвестор готов привлечь на строительство жилья еще 6,8 млрд рублей собственных средств.