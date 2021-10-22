Уфа, 22 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате поломки ступеньки в старом жилом доме в Уфе. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Старый дом

Сообщается, что в Уфе в жилом двухэтажном восьмиквартирном доме, который был построен еще в 1944 году по ул. Черниковская, 21, сломалась одна ступенька, при этом лестничный пролет остался целым.

Отмечается, что в результате женщина 1986 года рождения ушибла палец левой стопы, а мужчина 1986 года рождения поцарапал правую ногу.

«Работы будут проводится сегодня силами ЖЭУ-29. Пострадавшие от госпитализации отказались», — говорится в сообщении пресс-службы.

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