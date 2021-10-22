Вашингтон, 22 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Американская компания General Motors представила пикап GMC Sierra 2022 модельного года в двух новых комплектациях Denali и AT4X. Снимки с автомобилем размещены на сайте автопроизводителя.

GMC GMC Sierra AT4X и Sierra Denali Ultimate

Сам пикап GMC Sierra 1500 2022 года имеет модернизированную внешность, более современный интерьер и новые передовые опции.

Комплектация Denali Ultimate включает в себя: новую радиаторную решётку, хромированные элементы экстерьера, складывающиеся боковые подножки, стильные 22-дюймовые колёсные диски. Сиденья автомобиля обтянуты коричневой кожей, а потолок отделан микрозамшей. Кресла водителя и переднего пассажира имеют электрообогрев и электрорегулировку положения. Кроме того, в них встроена система вентиляции.

Комплектация AT4X помимо опций для комфорта водителя и пассажиров имеет ещё и внедорожные характеристики. Автопроизводители снабдили данную версию новыми амортизаторами, защитой мотора, внедорожными покрышками и технологичными пружинами, дающими машине дополнительные 25−50 мм хода подвески.

Ранее стало известно, что компания GM Defense (оборонное подразделение General Motors) планирует подписать с правительством Соединённых Штатов контракт, согласно которому обязуется в течение девяти лет поставлять армии 200 броневиков Suburban.

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