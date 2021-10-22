Воронеж, 22 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Немецкий бизнесмен, почётный доктор Воронежского государственного университета Клаус-Дитер Хайнце скончался незадолго до деловой встречи прямо на улице у театра оперы и балета в центре Воронежа утром 22 октября.

Пресс-служба Воронежского госуниверситета Клаус-Дитер Хайнце (в центре) на открытии выставки в ВГУ

Хайнце должен был встретиться с сотрудницей ВГУ, когда же та пришла на встречу, обнаружила его уже мёртвым. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Среди возможных причин смерти рассматривается инсульт, сообщили «Вести-Воронеж».

Клаусу-Дитеру Хайнцу был 71 год. Он являлся главой Германской ассоциации выпускников вузов Воронежа, руководителем химического технопарка, имел звание почётного доктора ВГУ. 19 октября с его участием открылась выставка старинных книг, вывезенных из города в годы немецкой оккупации и возвращённых университету спустя 80 лет.