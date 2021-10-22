Квебек, Канада, 22 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Канадская студия Frima Studio перенесла релиз игры Disciples: Liberation в России и странах СНГ на месяц. Об этом 22 октября сообщает «Игромания».

Геймер

Русскоговорящим геймерам придётся ждать выхода игры до 18 ноября 2021 года. По словам разработчиков, они готовят масштабную локализацию на русский язык.

Напомним, что Disciples: Liberation — это игра, сочетающая в себе элементы стратегии и ролевой игры. Разработчики отмечают, что на её прохождение уйдёт более 80 часов реального времени.