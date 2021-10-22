Варшава, 22 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В ночь с 21 на 22 октября из-за непогоды во многих регионах Польши оборвались линии электропередач. Четыре человека погибли. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил пресс-секретарь Института метеорологии и водной экономики Польши Гжегож Валиевский.

Галина Жолонковская Ветер

В сообщении указано, что по состоянию на утро 22 октября, обесточены оказались больше 120 тысяч домашних хозяйств. Больше всего на территории Мазовецкого и Великопольского воеводств.

Кроме того, сильный ветер унес жизни четырех человек, 13 — получили травмы разной степени опасности. Так, во Вроцлаве двое человек погибли посте того, как дерево упало на автомобиль, в котором они находились. Еще двое погибли из-за обрушенных крупных веток деревьев, когда они находились на улице.

По аварийным вызовам Государственная пожарная служба совершила более 10 тысяч выездов. Больше всего на территории Нижнесилезского, Великопольского и Куявско-Поморского воеводств Польши. Пожарные распиливали и убрали упавшие деревья и закрепляли поврежденные крыши.