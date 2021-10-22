Рустави, Грузия, , 11:52 — REGNUM На территорию тюрьмы в грузинском Рустави, где отбывает наказание бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, приехал реанимобиль. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

В реанимобиле Cap.ru

Личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил журналистам, что транспорт приготовляли для Саакашвили на случай, если состояние его здоровья резко ухудшится, и потребуется транспортировка в больницу. В какую именно выберут больницу, врач не знает.

«Это хорошая новость, что администрация тюрьмы привезла реанимобиль, который находится внутри. В случае чего готовы оказать первую помощь на месте. Голодовка продолжится, будет ли она в больнице или нет», — сказал Кипшидзе.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей.

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