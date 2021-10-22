Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Полицейские задержали в одном из кафе на востоке Петербурга группу мужчин, в кармане одного из них нашли пистолеты и патроны к ним. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГЛавка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Охолощенное оружие переделанное в боевое.

Посетители кафе на улице Шаумяна в Красногвардейском районе Петербурга были задержаны сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России 20 октября в ходе отработки оперативной информации. В отделы полиции Красногвардейского района доставили семь человек в возрасте от 28 до 49 лет. Во время досмотра у одного из них были изъяты четыре предмета, похожих на пистолеты, а также патроны.

«Изъятое было направленно на экспертизу, которая показала, что изъяты охолощенный пистолет «Макарыч», переделанный под стрельбу боевыми патронами и снабженный резьбой для глушителя, короткоствольный пистолет «Астра модель-100», а также два травматических пистолета. Боеприпасы экспертами также были признаны пригодными для стрельбы», — рассказали в ведомстве.

Dозбуждено два уголовных дела по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»). В качестве подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое человек. Пять остальных членов задержанной группы проходят полицейскую проверку на причастность к совершению преступлений.