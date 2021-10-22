Пекин, 22 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Новые достижения в нефтяной отрасли помогут экономическому развитию Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции второго по величине национального нефтегазового месторождения «Шэнли» на востоке страны. Об этом сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Китайский лидер заявил, что стране следует активно развивать реальный сектор экономики. Китай — это крупная производственная держава, подчеркнул он, и она должна держать в собственных руках энергетическую «чашку риса».

«Надеюсь, вы вновь продемонстрируете блестящие успехи. Формирование нефтяной отрасли имеет большое значение для нашей страны», — приводит агентство обращение Си Цзиньпина к нефтяникам.

По официальным данным, за 2020 год в Китае добыто 195 млн тонн нефти, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Газа добыто 188,8 млрд куб. метров (+9,8%).

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