Томск, 22 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Томской области задержали подозреваемого в убийстве человека. Тело 51-летнего жителя Томска с огнестрельным ранением головы было обнаружено в лесу в салоне машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Томской области Убийство в Томской области

По версии следствия, 32-летний житель села Курлек, находясь в лесу возле дороги, выстрелил в движущийся автомобиль, за рулём которого находился потерпевший. От полученной раны последний скончался на месте. Преступление, как отмечается, было совершено на почве личных неприязненных отношений.

«Совместно с оперативными сотрудниками УМВД России по Томской области и сотрудниками Главного управления криминалистики СК России, подозреваемый задержан, полностью признал себя виновным», — отметили в управлении.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.