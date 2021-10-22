Пассажирский самолёт Москва – Казань подал сигнал тревоги
Москва, 22 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Следовавший из Москвы в Казань пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета, сообщает 22 октября ТАСС со ссылкой на источники.
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Самолет
«Пассажирский самолет из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово. Причина устанавливается», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что воздушное судно находится над Московской областью и следует по курсу на Казань.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, совершил внеплановую посадку в Казани.
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