Монреаль, Канада, 22 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В многопользовательской хоррор-игре Dead by Daylight стартовало праздничное событие в честь Хэллоуина. Об этом 21 октября сообщает издание Game Informer.

Скриншот с YouTube Dead by Daylight

Событие The Midnight Grove продлится до 4 ноября 2021 года. В рамках его проведения игроков ждут новые костюмы для персонажей, тематические версии предметов, а также подарок в размере 666 тыс. кровавых осколков — специальной валюты, которая используется в Dead by Daylight.

Напомним, что Dead by Daylight — это соревновательная игра, в которой команда людей-выживших пытается сбежать из логова могущественного маньяка-убийцы. Разработкой проекта занимается канадская студия Behaviour Interactive.