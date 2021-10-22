Киев, , 11:48 — REGNUM Переговоры о бесперебойных поставках газа в Молдавию провел в Киеве министр иностранных дел, вице-премьер республики Николай Попеску с директором украинской компании «Нафтогаз» Юрием Витренко. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба молдавского МИД.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Официальные лица обсудили технические решения, которые могут быть реализованы в сотрудничестве с украинскими властями для бесперебойных поставок природного газа в Молдавию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе переговоров стороны уделили особое внимание взаимодействию в сфере энергетики для диверсификации источников поставок газа в Молдавию и договорились создать рабочую группу, в которой украинская сторона будет делиться опытом импорта газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица соберет комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима ЧП в республике из-за дефицита газа.