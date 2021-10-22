Москва, 22 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Жителям России нужно следить за новостями относительно новых ограничений, если они планируют отправится в поездку по стране. Об этом 22 октября заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

По мнению эксперта, еще не все привлекательные для туристов регионы страны ввели ограничения. Чтобы эти действия не стали неожиданностью и не испортили отдыха гражданам нужно отслеживать происходящие события.

«Рекомендация для потенциальных туристов — мониторить ситуацию. Новости поступают буквально ежедневно. Думаю, ограничения в регионах наверняка еще не финальные. и ближе к датам поездок ситуация может измениться», — сказал Уманский.