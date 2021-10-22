Туристам посоветовали следить за новыми ограничениями
Москва, 22 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Жителям России нужно следить за новостями относительно новых ограничений, если они планируют отправится в поездку по стране. Об этом 22 октября заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению эксперта, еще не все привлекательные для туристов регионы страны ввели ограничения. Чтобы эти действия не стали неожиданностью и не испортили отдыха гражданам нужно отслеживать происходящие события.
«Рекомендация для потенциальных туристов — мониторить ситуацию. Новости поступают буквально ежедневно. Думаю, ограничения в регионах наверняка еще не финальные. и ближе к датам поездок ситуация может измениться», — сказал Уманский.