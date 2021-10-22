Москва, 22 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Почему автомобиль плохо заводится даже после того, как в сервисном центре специалисты перебрали чуть ли не половину транспортного средства, рассказали эксперты издания «АвтоВзгляд».

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Машина

Так, по мнению экспертов, причина того, что двигатель не заводится, кроется в бензонасосе. У него есть две топливные трубки, которые соединяют сам бензонасос с передней частью автомобиля.

Эксперты советуют обратить внимание на штуцеры этих топливных трубок. Дело в том, что в штуцере, который подает топливо, есть клапан. Он необходим для того, чтобы после того, как водитель заглушит двигатель, бензин не стекал обратно в бак, а оставался в топливной магистрали.

Если клапан заедает в открытом положении, то тогда с каждым пуском мотора, топливный насос начинает нагнетать давление с нуля. Это может привести к проблемам с запуском, особенно, если автомобиль всю ночь находился на морозе.

Решить такую проблему можно двумя способами. Первый способ заключается в том, что клапан можно разобрать и почистить, а второй рассчитан на то, что у автомобиля можно заменить штуцер.

Ранее эксперты назвали причины, по которым легкосплавные диски не стоит ставить на автомобиль в зимний период. Так, сквозь такие диски проникает больше грязи и реагентов, что приводит к сокращению ресурсов некоторых деталей.

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