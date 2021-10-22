Стерлитамак, Башкирия, 22 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Обстоятельства получения травм ребенком-инвалидом в школе устанавливают в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Стражи порядка в социальных сетях выявлено сообщение о том, что восьмилетний ребенок-инвалид с особенностями развития выпал из окна первого этажа коррекционной школы г. Стерлитамака. В результате ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что следователи опросят руководство, педагогов и учащихся школы, изучат условия обучения и проведут другие следственные мероприятия, которые направлены на проверку полноты принимаемых мер по обеспечению безопасности детей при нахождении в учебном заведении.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики», — говорится в сообщении пресс-службы.