Нью-Йорк, США, 22 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Компания Rockstar Games сообщила о старте тематического события в игре GTA Online, посвящённого празднованию Хэллоуина. Об этом 22 октября пишет Eurogamer.

Хэллоуин

В рамках празднования Хэллоуина в GTA Online появятся новые враждебные по отношению к игроку персонажи: автомобиль-призрак и маньяки-убийцы, образ которых вдохновлён популярными фильмами в жанре «слэшер». Помимо этого, в игру вернутся популярные режимы из ивентов прошлых лет.

Добавим, что GTA Online — это многопользовательская игра, которая является онлайн-ответвлением GTA V. В ней геймеры могут создать собственного персонажа и отправиться на встречу приключениям вместе с друзьями.