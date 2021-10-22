Рига, 22 октября 2021, 11:42 — REGNUM Миграционное давление на границе Латвии с Белоруссией сохраняется, заявил 22 октября начальник латвийской государственной службы пограничной охраны Гунтис Пуятс.
Как сообщал ИА REGNUM, ранее латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что ЕС может принять новый пакет санкций в отношении Минска из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши.
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