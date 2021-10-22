Рига, 22 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Миграционное давление на границе Латвии с Белоруссией сохраняется, заявил 22 октября начальник латвийской государственной службы пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Мы видим, что давление со стороны Белоруссии в целом сохраняется. Открыты новые рейсы из Пакистана, Сирии, Ирана, а также транзитные рейсы из Турции», — цитирует его агентство LETA.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что ЕС может принять новый пакет санкций в отношении Минска из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши.

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