Москва, 22 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Бенефициаром введения нерабочих дней в России станет не столько внутренний, сколько выездной туризм. Об этом 22 октября заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт отметил, что на данный момент люди, которые вакцинированы, не испытывают никаких проблем в части туризма.

«Такие туристы с точки зрения перемещения по стране окажутся в выигрыше. Но и ключевым бенефициарам станет выездной туризм. В отличии от российских регионов наши зарубежные коллеги, самые популярные выездные направления, ждут российского туриста, снимают ограничения», — сказал Уманский.