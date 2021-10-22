Киев, 22 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. У сегодняшней украинской власти нет возможности не только для увеличения добычи газа, но и для ремонта существующей газотранспортной системы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 октября, комментируя высказывания главы министерства энергетики Украины Германа Галущенко.

Utg.ua Украинская ГТС

Как сообщалось ранее, Галущенко заявил, что у Украины есть возможностиувеличитьдобычу газа и достичь газовой независимости от России. Россия использует газ «в качестве оружия, а не как товар», ау Украины есть надежная газотранспортная система и понимание, что делать «для обеспечения энергетической безопасности Украины и континентальной Европы».

« Послушаем представителей киевской майданной власти весной. Да и простой народ что-то по итогам зимы скажет. Продолжат ли они рассуждать о благе «газовой независимости от России»? Думаю, что разговор будет совершенно иным. Вернее, в Киеве пустая болтовня о «великих» и «самостоятельных» проектах, может быть, и продолжится. Если, конечно, будет, кому её вести. Газ, однако, Украина продолжит покупать российский.

У сегодняшней украинской власти нет возможности не только для увеличения добычи газа, о котором рассуждает глава украинского Минэнерго, но и для ремонта существующей газотранспортной системы. И при этом Киев заявляет о «понимании», что делать «для обеспечения энергетической безопасности континентальной Европы»! Смешно.