Сериал «Игра в кальмара» номинирован на премию Gotham Awards
Сеул, 22 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший самым успешным проектом Netflix, выдвинут на американскую независимую кинопремию Gotham Awards. Об этом сообщает Yonhap News.
Согласно опубликованным данным, сериал претендует на награды в категориях «Лучший сериал (длительность серии больше 40 минут)» и «Лучший актёрский перфоманс».
Премию также может получить Ли Чон Чжэ, сыгравший роль Сон Ги Хуна. Его конкурентами станут Омар Си («Люпен»), Итан Хоук («Птица доброго господа») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»).
Напомним, что в прошлом году на американскую независимую кинопремию была номинирована южнокорейская актриса Юн Ё Чжон, сыгравшая роль в фильме Ли Исааака Чана «Минари».
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