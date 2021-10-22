Черкесск, 22 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии два популярных туристических направления свяжут новой дорогой. Её проложат от курорта «Архыз» до Кислых источников. Новый путепровод будет введен в эксплулатацию уже в 2022 году, сообщил министр туризма, курортов и молодежной политики Расул Текеев.

Александр Погожев ИА REGNUM Источник минеральной воды на горе Машук

В ходе первого международного студенческого туристического конгресса «Туризм будущего — будущее туризма» он рассказал, что Карачаево-Черкесия возводит эту дорогу на средства субсидии федерального центра. Ее строительство начато в 2019 году.

Власти республики рассчитывают, что она послужит толчком к развитию популярного туристического направления — Кислых источников в поселке Пхия Урупского района.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщал, что издавна известное своими лечебными минеральными водами место получит статус бальнеологического курорта.

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