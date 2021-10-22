Москва, 22 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Суточный прирост заражений коронавирусом в России продолжает расти и устанавливать новые максимумы. Свежую статистику 22 октября опубликовал федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Впервые прирост перешагнул через уровень в 37 тысяч заражений — за сутки исследования подтвердили 37 141 новый случай. Всего в России выявлено 8 168 305 случаев заражения вирусом с начала пандемии.

Среди регионов лидером по суточному приросту является Москва — 8166 новых случаев. Компанию столице в первой тройке составляют Санкт-Петербург и Подмосковье — 3233 и 2428 новых случаев соответственно. На четвёртом месте Самарская область — 948 выявленных заражений.

В штабе уточнили, что у 9,1% новых носителей вируса отсутствуют клинические проявления болезни.