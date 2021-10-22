Бугуруслан, Оренбургская область, 22 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Под Бугурусланом Оренбургской области утром 23 октября учебный самолет совершил посадку в поле. Обошлось без жертв. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Учебный самолет не долетел до аэродрома

По факту инцидента с самолетом Бугурусланского лётного училища гражданской авиации проводится проверка. Во время учебно-тренировочного полета экипаж воздушного судна Diamond DA 40NG произвёл посадку за пределами аэродрома в поле, не долетев 2 км до торца искусственной взлетно-посадочной полосы.

Повреждения на воздушном судне отсутсвуют. Пилот-инструктор и курсант не пострадали.