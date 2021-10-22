Калуга, 22 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Калужской области, по данным мониторинга цен на нефтепродукты за период с 13 по 20 октября, розничные цены на бензин увеличились на 0,34%, на дизельное топливо — на 0,35%. Об этом 22 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Оптовые цены на дизельное топливо выросли на 0,56%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по состоянию на 11 октября занимала третье место по бензину (47,74 руб./л) и первое место по дизельному топливу (47,72 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 18 октября выросла на 16 копеек и составила 49,12 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).