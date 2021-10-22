Вашингтон, 22 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Американская студия InnerSloth назвала дату релиза своей игры Among Us на консолях PlayStation и Xbox. Об этом 22 октября сообщает издание Kotaku.

Farley Santos PlayStation

Релиз консольных версий Among Us состоится уже 14 декабря 2021 года. Разработчики проекта отметили, что на консолях Xbox игра станет частью подписки Game Pass.

Добавим, что Among Us — это популярная видеоигра, частично основанная на правилах «Мафии». В ней команда космонавтов пытается вычислить предателя в своих рядах.