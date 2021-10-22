Москва, 22 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не привело к росту спроса на туристические поездки. Об этом 22 октября заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Эксперт отметил, что во внутреннем туризме дела складываются весьма неплохо, особенно на фоне ситуации с выездным туризмом.

«Много информации идет о значительно возросшем приобретении туров по стране. Я хочу сказать, что информация преувеличена. Происходит некоторое бронирование, но происходит и не меньшее количество аннуляций. Я думаю, результат будет близок к некоему среднему показателю, к которому мы должны были прийти и без подобных ограничений», — сказал Уманский.