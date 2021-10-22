Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Сотрудники уголовного розыска петербургской полиции задержали участников организованной группы автоугонщиков, которые за два месяца текущего года похитили три иномарки. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Один из задержанных автоугонщиков корейского автопрома в Петербурге

Похищения трех автомобилей Kia Rio были совершены в августе-сентябре текущего года в различных районах Петербурга с разницей в несколько дней. Были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ссотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с оперативниками угрозыска Фрунзенского района Петербурга по подозрению в хищениях автомобилей задержали троих мужчин в возрасте от 39 до 48 лет. Они оказались участниками организованной группы, занимающейся хищениями и легализацией автомобилей корейского производства на территории Петербурга и Ленинградской области.

В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных полицейские изъяли автомобили Mitsubishi Galant, Ford Focus иChevrolet Lanos. Кроме того, полицейские изъяли травматический пистолет «Гранд Пауэр», числящийся в розыске по Московской области, поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ, документы на автомобили, мобильные телефоны.

«Похищенный в Невском районе автомобиль Kia Rio обнаружен с измененными идентификационными обозначениями в Петербурге, похищенный в Кировском районе автомобиль Kia Rio обнаружен с измененными идентификационными обозначениями в Самарской области. Приняты меры к розыску автомобиля, похищенного в Калининском районе», — подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Как отметили в полиции, один из задержанных неоднократно судим за кражи, мошенничество и подделку документов.