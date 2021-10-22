В Ярославской области под COVID-19 отдано почти четыре тысячи коек
Ярославль, 22 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области под лечение ковид-больных развёрнуты 3 тысячи 781 койка. Их количество продолжит расти. Об этом на заседании регионального оперштаба по коронавирусу доложил и.о. заместителя председателя правительства региона Анатолий Гулин.
Yarregion.ru
Койки в ковид-клинике
«В области развернута 3781 койка для больных с коронавирусом, из них с кислородом — 1811 коек, что составляет 50% от общего количества коек. Мы сейчас продолжаем наращивать медпомощь, количество кислородных коек. Мы за сутки 114 точек с кислородом прибавили, эта работа будет продолжаться. На сегодня развернуты дополнительные 70 коек в областном психоневрологическом диспансере для пациентов этой категории», — резюмировал зампред.
Также Анатолий Гулин напомнил, что с 24-го октября в корпусе центральной городской больницы на проспекте Ленина будет развёрнуто 160 коек для долечивания пациентов.
Всего за сутки госпитализировано 267 человек и 214 выписано. На госпитализации находятся 3 тысячи 42 человека, на амбулаторном лечении 5 тысяч 808 пациентов.