Ярославль, 22 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области под лечение ковид-больных развёрнуты 3 тысячи 781 койка. Их количество продолжит расти. Об этом на заседании регионального оперштаба по коронавирусу доложил и.о. заместителя председателя правительства региона Анатолий Гулин.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

«В области развернута 3781 койка для больных с коронавирусом, из них с кислородом — 1811 коек, что составляет 50% от общего количества коек. Мы сейчас продолжаем наращивать медпомощь, количество кислородных коек. Мы за сутки 114 точек с кислородом прибавили, эта работа будет продолжаться. На сегодня развернуты дополнительные 70 коек в областном психоневрологическом диспансере для пациентов этой категории», — резюмировал зампред.

Также Анатолий Гулин напомнил, что с 24-го октября в корпусе центральной городской больницы на проспекте Ленина будет развёрнуто 160 коек для долечивания пациентов.

Всего за сутки госпитализировано 267 человек и 214 выписано. На госпитализации находятся 3 тысячи 42 человека, на амбулаторном лечении 5 тысяч 808 пациентов.