Ярославль, 22 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Ярославской области с 30 октября будут объявлены каникулы в школах. Об этом сообщает правительство региона.

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«На оперштабе принято решение в период с 30 октября по 7 ноября организовать «дежурные группы» в дошкольных учреждениях, объявить каникулы в школах и неучебные дни в профессиональных образовательных организациях и перевести на дистанционное обучение учреждения дополнительного образования», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Ранее власти анонсировали и другие ограничительные меры. ИА REGNUM следит за развитием событий.