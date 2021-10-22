Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Небольшие дожди, прогнозируемые на ближайшие несколько дней на севере и северо-востоке испанского острова Пальма, вызвали на острове тревогу в связи с риском возможных подтоплений из-за непроницаемости лавовых потоков. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на Департамент национальной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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В муниципалитете Тасакорте, одном из наиболее пострадавших от извержения, вероятность выпадения осадков на субботу, 23 октября, составляет 95%, согласно данным Государственного метеорологического агентства (Aemet).

Представители Плана действий в чрезвычайной вулканической ситуации на Канарских островах (Pevolca) советуют очистить крыши зданий до начала дождя, чтобы избежать «немедленного увеличения веса [вулканического] пепла» на них.