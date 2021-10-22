Куала-Лумпур, , 11:25 — REGNUM Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна пересмотреть политику невмешательства в условиях обострения кризиса в Мьянме, сообщает Republika.

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«Хотя проблемы в Мьянме носят локальный и национальный характер, они оказывают влияние на регион», — заявил Сайфуддин Абдулла.

По словам министра, нельзя использовать принцип невмешательства в качестве прикрытия, чтобы избежать решения проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и три страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтолкнули Ассоциацию к усилению давления на военную хунту Мьянмы.

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