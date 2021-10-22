Нью-Мексико, США, 22 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Добровольно явился в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке фильма в штате Нью-Мексико, при котором погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза, американский актёр Алек Болдуин. Об этом 22 октября сообщает The Guardian.

Gage Skidmore Алек Болдуин

«Мистер Болдуин пришёл добровольно, чтобы поговорить со следователями, и после разговора с ними он ушёл», — приводит издание слова сотрудника полиции Нью-Мексико Хуана Риоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выстрел из пистолета, ставший смертельным для женщины-оператора на съёмках вестерна, совершил актёр Алек Болдуин на съёмочной площадке в американском штате Нью-Мексико.