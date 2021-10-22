Токио, 22 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Обнародованы первые рендеры нового кроссовера Mazda CX-60. Изображения модели размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Mazda CX-60

Рендеры созданы на основе имеющихся данных об автомобиле и патентных изображений.

Судя по ним, дизайн новой модели выполнен в спортивном духе. Однако экстерьер машины весьма скромный — здесь нет модных выштамповок на боковых дверях, а также нет выделяющихся декоративных элементов.

В носовой части автомобиля установлены рельефный бампер и суженные фары, а на крыше имеются рейлинги.

По технической части известно только то, что Mazda CX-60 будет изготавливаться на заднеприводной «тележке», а в качестве агрегата у модели будет гибридный двигатель.

Дебют нового кроссовера должен состояться уже в следующем году. Сразу после премьеры автомобиль появится в Японии и странах Евросоюза.

Напомним, в первой половине 2022 года компания Mazda планирует провести официальный дебют нового поколения модели Mazda 6. Машина будет выполнена в стиле концепт-кара Mazda Vision Coupe. В основу нового автомобиля ляжет заднеприводная платформа.

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