София, 22 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Военно-медицинская академия Болгарии (ВМА) направила очередной контингент своих специалистов в западноафриканское государство Мали. Об этом сообщает Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, в течение ближайших четырех месяцев болгарские медики будут оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям этой страны, пострадавшим в результате местных вооруженных конфликтов, а также эпидемий.

«Наша задача — гарантировать своевременную вакцинацию населения и проведение необходимых хирургических операций», — заявил руководитель Миссии лейтенант Деян Йосифов.

Предполагается, что в столице Мали — Бамако уже в ближайшее время приступят к работе два болгарских хирурга, врач общей практики и представитель среднего медицинского персонала. Всего с 2013 года свою практику в Мали прошли 96 сотрудников ВМА Болгарии.