Великий Новгород, 22 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Пожарные обнаружили тело женщины в одной из комнат двухквартирного жилого дома в Великом Новгороде. Начата проверка. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сгоревший частный дом

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, пожар произошел вечером 21 октября в двухквартирном доме на улице Шимская в Великом Новгороде. В результате пожара уничтожены постельные принадлежности и диван, а также внутренняя отделка комнаты на площади 5 кв. метров. На месте была обнаружена погибшая женщина. По данному факту следователем следственного отдела по Великому Новгороду проводится доследственная проверка.

«В ходе осмотра места происшествия внешних признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование», — уточнили в пресс-службе регионального СК.

В настоящий момент следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.