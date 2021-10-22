Москва, 22 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Главным тренером мужской сборной России по баскетболу назначен сербский специалист Зоран Лукич. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Отмечается, что 50-летний сербский тренер, который в настоящее время возглавляет «Нижний Новгород», продолжит работу в клубе.

Во второй половине ноября Лукич проведёт первый сбор с российской национальной командой. 26 и 29 ноября российские баскетболисты сыграют два отборочных матча Кубка мира-2023 со сборными Италии и Исландии.

В ближайшее время Лукич определится с тренерским штабом и объявит список игроков, вызванных для подготовки к началу отбора на Кубок мира — 2023.

Напомним, в начале сентября пост главного тренера сборной России покинул Сергей Базаревич.