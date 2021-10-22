Сеул, , 11:19 — REGNUM Представители посольства КНДР в Лондоне примут участие в 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенцииООНоб изменении климата (COP26), которая пройдёт с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги КНДР (stephan)

Согласно недавнему отчёту разведки США, КНДР вошла в число одиннадцати стран, наиболее уязвимых к изменению климата из-за неспособности адаптироваться к таким изменениям.

Известно, что предстоящий климатический саммит — одно из немногих международных мероприятий, в которых принимают участие представители КНДР.