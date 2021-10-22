Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Соболезнования семьям погибших и пострадавших в связи с ЧП на заводе «Эластик» в Шиловском районе выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов. На своей странице в социальной сети 22 октября он пообещал оказать необходимую помощь.

Kremlin.ru Николай Любимов

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Глава региона сообщил, что задействованы все необходимые ресурсы. На месте находятся зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

«Пожар уже локализован, работают спасатели и медики. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту пожара в цехе по производству взрывчатых веществ в Шиловском районе Рязанской области организовала прокуратура региона. Число погибших уточняется.