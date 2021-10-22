Рязань, 22 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Рязанскую область, где произошел пожар в пороховом цеху на заводе.

МЧС России Пожар на заводе под Рязанью

«С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории одного из цехов завода, производящего порох, произошло в результате сбоя технологического процесса. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли 16 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости»

Читайте также: МЧС опубликовало первые фото с места пожара на пороховом заводе под Рязанью