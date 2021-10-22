Москва, 22 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Комик и продюсер Семён Слепаков закончил съёмки нового проекта для телеканал ТНТ. Об этом сообщила редактор издания «Ведомости» Ксения Болецкая в личном телеграм-канале.

BardDesytnik Семён Слепаков

По словам Болецкой, новый сериал Слепакова называется «Неприличные деньги» и рассказывает о событиях, произошедших во времена 90-х годов. В съёмках примут участие актёры Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук.

Добавим, что других подробностей производства сериала Болецкая не раскрыла. Дата выхода проекта также неизвестна.