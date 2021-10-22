Москва, 22 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Москва признана лучшим городским туристическим направлением в Европе, а столичный комитет по туризму — лучшей в Европе городской организацией в этой сфере. Об этом говорится в сообщении на сайте премии World Travel Awards, опубликованном 22 октября.

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Организаторы подвели итоги европейского этапа конкурса. Москва как туристический город обошла Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену.

Российская столица участвовала и в других номинациях. В общемировом этапе конкурса она представлена в девяти категориях, голосование на сайте премии продлится до 24 октября.

Санкт-Петербург обошёл Амстердам, Афины, Берлин, Венецию и другие города в номинации «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия», а также победил в категории лучшего в Европе направления для сити-брейка.

Кроме того, российский «Аэрофлот» признан лучшим в Европе авиационным брендом, а московский Lotte Hotel — лучшим роскошным отелем Европы.

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