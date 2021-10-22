22 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Станислав Тарасов, , 18:38 — REGNUM



США Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с любопытным заявлением относительно формата «3 + 3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия, Армения). «Идея создания консультативного регионального механизма «3 + 3» была предложена президентом Азербайджана и президентом Турецкой Республики, — подчеркнула она. — Как вы знаете, Россия ее поддержала. Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества абсолютно точно отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, запуск этого механизма способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулировании имеющихся противоречий и раскрытию экономического, транспортного, гуманитарного потенциала региона». И далее: «Ряд западных стран, и в первую очередь США, пытаются помешать некоторым процессам, просто вставить палки в колеса данному начинанию. В этих попытках наши американские партнеры занимаются дезинформацией, например приписывают авторство инициативы «3 + 3» Москве, затевают вокруг этого очередную свою странную игру, все это делается в русофобской атмосфере. Мы поддержали этот проект, но с инициативой выходили другие страны».

Действительно, вокруг геополитического проекта «3 + 3» складывается интригующая ситуация. Сразу обозначим нюансы принципиального свойства. Напомним, что идея сотрудничества трех региональных игроков с тремя государствами Закавказья в той или иной форме озвучивалась Турцией еще 20 лет назад. Затем о ней вспомнил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку 10 декабря 2020 года на «Параде победы» после завершения победоносной для Азербайджана второй карабахской войны. Азербайджан как стратегический партнер Турции поддержал «платформу шести» и фактически выступил в роли соавтора этой идеи, которая предусматривает поствоенное региональное сотрудничество Армении, Азербайджана и Грузии с тремя крупными и влиятельными соседями — Турцией, Россией и Ираном. До определенного момента этот проект воспринимался исключительно только как идея. О запуске его заговорили после того, как глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом сообщил, что в ходе переговоров с иранской стороной обсуждалась инициатива по созданию в Закавказье формата «3+3». При этом было подчеркнуто, что у Тегерана, как и у Анкары и Баку, позитивное отношение к этому геополитическому проекту. И далее, по Лаврову: «Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по развитию этого региона, ускоренному развитию этого региона (Закавказья), который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов». Это первое.

Страны Закавказья на карте Kbh3rd

Второе: в политической публицистике формат «3 + 3» часто именуют «кавказским пактом». Лавров же придал ему всего лишь статус «консультативного регионального механизма «3 + 3», или, как говорят дипломаты, консультативного пакта. То есть речь идет о международном договоре, по которому договаривающиеся стороны обязываются только совещаться по интересующим их вопросам. Как говорят в таких случаях в Одессе, это две большие разницы. Идем дальше. В середине марта 2021 года заместитель помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент вдруг заявил, что «наилучшие договоренности для обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе решаются с той организацией, которая была создана для этого, — и это ОБСЕ». Что же касается «региональной платформы «3 + 3», предложенной Россией, то это ее стремление воспользоваться новой динамикой для дальнейшего усиления своего влияния в регионе». Грузины «обеспокоены тем, что некоторые из проектов, которые россияне предложили, фактически обходят Грузию — это железнодорожная и автомобильная инфраструктура», сообщал Кент, «точно так же газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток» обходят Украину. Это угроза, которую видит Грузия в этой платформе. В настоящее время мы изучаем способы, с помощью которых США могут поддержать более тесное сотрудничество между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета и свободы действий».

В этой связи возникают важные вопросы. Почему США фальсифицируют события, приписывая Москве главную инициативу в оформлении идеи проекта «3 + 3», отодвигая на второй план Анкару? Что произошло в период с декабря 2020 года до марта 2021 года на этом направлении? О каких российских предложениях Грузии по созданию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, завязанной на проект «3 + 3», идет речь, если на официальном уровне о контактах между Москвой и Тбилиси не было никаких сообщений? И почему молчит Турция, которую США лишают первенства выдвижения инициативы формата «3 + 3»? На эти вопросы отвечают некоторые эксперты, правда, оперируя сюжетами конспирологического свойства. Начнем с «мирной инициативы соседства», которую выдвинул премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он выразил готовность принять в Тбилиси международную встречу с целью обсуждения перспектив новой добрососедской инициативы в надежде, что вместе с закавказскими республиками к ней подключатся и «международные партнеры». При этом Гарибашвили не позабыл осудить Россию за «оккупацию грузинских территорий» и подтвердил стремление Грузии стать членом ЕС и НАТО. Ранее премьер на встрече с Эрдоганом предлагал создать «на высоком уровне» в Тбилиси платформы для контактов между Арменией и Азербайджаном. Грузинский конфликтолог Паата Закареишвили считает, что речь идет о «модифицированном формате без участия России и Ирана». По его же словам, «на Кавказе пишется новая хореография. Турция и Азербайджан не против, чтобы Грузия уничтожала все те форматы, где присутствует Москва».

При этом Анкара и Баку, как заметил Закареишвили, «ни разу не упрекают Грузию, потому, что она делает то, чего не могут себе позволить Турция и Азербайджан». Согласно еще одной версии, якобы Эрдоган в Баку изложил вариант «кавказского пакта», который кем-то готовился и в котором исключались Россия и Иран, но предусматривалось участие США. Как заявляется, предлагалась следующая геополитическая схема: Грузия уходит под патронат США и Франции, Армения — Франции и Великобритании, Азербайджан — Турции. Такая комбинация была призвана изменить в регионе статус-кво, установившийся после карабахской войны и приведший к усилению ролей Москвы и Анкары. Логика обозначенного процесса предполагает, что Тбилиси толкают на выдвижение альтернативного турецкому геополитического проекта, а переговоры на эту тему недавно были частью общей повестки закулисных переговоров с лидерами закавказских государств с участием активных внешних игроков. Но на каком-то этапе России удалось переиграть ситуацию, после чего ей стали приписывать авторство идеи «3 + 3». Кстати, это проявилось и в ходе визита в Грузию главы Пентагона Ллойда Остина, когда он комментировал предложение по созданию формата «3 + 3» по Закавказью как российское, а не турецкое.

Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев President.az

Так Вашингтон высказал свою озабоченность тем, что на закавказском участке Евразии формируется конфигурация, не слишком его устраивающая. При этом акцент делается прежде на двух базовых фактах — российском дипломатическом лидерстве в достижении прекращении огня в Нагорном Карабахе, восстановлении переговорного процесса и размещении российских миротворцев «там, где раньше их не было». Не совсем довольны США и турецко-азербайджанским альянсом. Да и Иран начинает четче формулировать свои приоритеты в регионе, выступая против допущения игроков извне, чем бросает вызов американскому лидерству. Теперь Вашингтон готовится для оценки ситуации в регионе использовать «грузинскую геополитическую оптику». Американцы намерены переложить центр тяжести во взаимоотношениях с проблемным регионом на Россию, а не Турцию, вбить клин в отношениях Анкары и Москвы и предотвратить появление в регионе альянса без участия США. Получится ли?