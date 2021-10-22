Баку, , 11:17 — REGNUM Руководство Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана планирует приобрести новые истребители. Об этом 22 октября сообщил агентству Report командующий ВВС Рамиз Таиров.

Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана Sevda Babayeva

«Для ВВС предусматривается закупка новых самолетов, о чём ведутся переговоры. Эксперты изучили возможности предлагаемых нам самолётов», — сказал Таиров.

Он отметил, что общественности в скором времени сообщат о том, какие боевые самолёты будут выбраны.

Стоит отметить, что в апреле представители ВВС Азербайджана посетили в России предприятия по производству самолётов Су-35 и МиГ-35. Российская сторона пообещала поставить военную продукцию в том объёме, в котором потребуется Баку.