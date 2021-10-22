Ярославль, 22 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области директора крупных промышленных предприятий предложили внести часть сотрудников производственного сектора в список категорий людей, которые должны вакцинироваться в обязательном порядке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Samadm.ru Вакцинация

С этим предложением директора пришли на встречу с главой города Денисом Добряковым. Так же там присутствовали главные врачи рыбинских больниц. Причина обращения — из-за низких темпов вакцинации страдает и работа крупных предприятий.

«Действенной мерой стало бы расширение списка категорий, подлежащих обязательной вакцинации, как это введено для сферы услуг, образования, здравоохранения. Хотя бы для тех производств, где есть непрерывный цикл. Для нас это было бы законным инструментом влияния, и, уверены, сказалось бы на темпах вакцинации населения. Просим вас донести наши предложения до региональных и федеральных властей», — пояснили свою позицию руководители предприятий.

Директора отмечают, что работа с персоналом идёт — при помощи внутренних приказов, пересмотров договоров или введения бонусов для привитых. Однако меры, которые работают на одном заводе, не будут работать на другом. Динамика обращений производственников достаточно невелика, за неделю «в лучшем случае 50 человек» обращаются за вакциной, согласно статистике, которую приводит главный врач больницы №2 Максим Цветков.

Денис Добряков пообещал обсудить предложение промышленников с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, встреча с которым должна пройти 22 октября.

Всего в Рыбинске привито около 60 тысяч человек — это 64,5 процента от необходимого для выработки коллективного иммунитета.

Стоит отметить, что в Ярославле на ряде предприятий уже введена обязательная вакцинация — при этом для каждого предприятия Роспотребнадзор издаёт отдельное постановление.